Memur-Sen Başkanı Akın Manga açıklamasında şunları kaydetti:

Avrupa Birliği’nin Özbekistan’nın Semerkant Şehrinde Düzenlediği AB-Orta Asya Zirvesi sonrasında açıklanan 4 Nisan Tarihli sonuç bildirgesinin 4. Maddesinde bu Zirveye katılan ülkelerin: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınmaması gerektiğini vurgulayan ve adadaki Türk askerini işkalci olarak gören 541 ve 550 sayılı BM güvenlik konseyi kararlarını benimsemeleri, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistanın Güney Kıbrıs’a Büyükelçi atamaları halkımızda derin bir endişe yaratmıştır. Tüm bu gelişmeler sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi statüsü zedelemiş ve milli menfaatlerimiz görmezden gelinmiştir. Kıbrıs Türk Halkının egemen eşitliğini yok sayan ve Türk dünyasıyla dayanışma ruhuna zarar veren bu tür adımları kabul etmemiz, yok saymamız veya sineye çekmemiz asla mümkün değildir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yetkililerini bu önemli gelişmeler karşısında

kararlı ve etkin bir diplomatik duruş sergilemeye ve kardeş devletlerin hükümetlerini de bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.