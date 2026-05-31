Europa Nostra Nicosia Hub’ın Kıbrıslı Türk üyeleri tarafından, Hub’ın Yönetim Kurulu üyelerinden Dr. Özlem Ünsal’ın öncülüğünde Lefkoşa’nın kuzeyinde organize edilen üçüncü gün etkinlikleri arasında rehberler eşliğinde gerçekleştirilen kültürel miras yürüyüşü, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası himayesinde düzenlenen “Ortak Miras, Ortak Gelecek” temalı bir panel ve HASDER tarafından düzenlenen halk dansları gösterisi de yer aldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 2009 yılında Europa Nostra tarafından kültürel mirasın korunması kategorisinde ödüle layık görülen Bedesten’in sembolik önemine dikkat çekti. Altıncı yüzyıldan itibaren Bizans, Luzinyan, Venedik ve Osmanlı dönemlerinde fiziksel ve işlevsel olarak farklılıklara uğrayarak dönüşen bu tarihi eserin, bugün böyle bir uluslararası buluşma için kullanılabilmesinin temelinde 1970’li yıllardan itibaren dönemin belediye başkanları Mustafa Akıncı ve Lellos Dimitriades’in kurdukları diyalog ve iş birliğinin yattığını hatırlattı.

Bu siyasi mirası yaşatmaya ve ileri götürmeye güney Lefkoşa Belediye Başkanı Prountzos ile

kararlı olduklarını belirten Başkan Harmancı; Nicosia Master Plan ekibinin yeniden kurulduğunu ve iki toplumlu bu ekibin sadece ortak kültürel mirası yaşatmak için değil, yeniden birleşmiş bir Lefkoşa ve Kıbrıs vizyonunu yaşatacak yeni ortak hikayelerin, ortak kamusal alanların ve ortak değerlerin oluşturulmasına yönelik çalışacağını vurguladı.

LTB Başkanı Harmancı, yeniden birleşmiş bir Lefkoşa ve Kıbrıs vizyonunu canlı tutmanın ve bu vizyonu tabana yaymanın siyasi irade, kararlılık ve cesaret gerektirdiğini belirtti ve “ya barış ve refah içinde sürdürülebilir bir gelecek için birlikte çalışırız, ya da tarihi kalıntıların ağırlığı ve çözümsüzlükten menfaat elde edenlerin gücü altında yok oluruz” dedi.