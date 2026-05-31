Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı’nın İtalya’da düzenlenecek CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılımı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının yıllardır uluslararası spor alanında dışlanmaya çalışılmasına rağmen gençlerin yeteneklerinden, özgüvenlerinden ve üretkenliklerinden hiçbir şey kaybetmediğini vurguladı.

Üstel, özellikle spor alanında gençlerin önlerine çıkarılan tüm engellere rağmen başarılarıyla varlıklarını dünyaya göstermeye devam ettiğini belirterek, milli takımın CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer almasının yalnızca sportif bir faaliyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Bunun, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının uluslararası görünürlüğü ile gençlerin dış dünyayla temas kurabilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Sporun toplumları, kültürleri ve insanları buluşturan evrensel bir dil olduğuna dikkat çeken Üstel, CONIFA çatısı altında düzenlenecek organizasyonun gençlere farklı halklarla tanışma, dostluklar kurma, deneyim paylaşımı yapma ve kendi kimliklerini dünyaya anlatma fırsatı sağlayacağını kaydetti.

Başbakan Üstel açıklamasında, sahaya çıkacak her futbolcunun yalnızca kendisini değil, Kıbrıs Türk halkının azmini, karakterini ve mücadele gücünü temsil edeceğini belirterek, milli takımın ortaya koyacağı her mücadelenin toplum için ayrı bir anlam taşıyacağını dile getirdi.

Başta Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu olmak üzere federasyon yönetimine, teknik heyete, futbolculara ve kafilede görev alan herkese teşekkür eden Üstel, milli takıma başarılar dileyerek, “KKTC bayrağını gururla taşıyacak milli takımımıza tüm halkımız adına gönülden desteklerimizi gönderiyorum” ifadelerini kullandı.