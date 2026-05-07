Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da bugün yapılan etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde, “Ateş”, “Toprak”, “Hava” ve “Su” temalarıyla düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ada genelindeki özel, devlet ve meslek liselerinden öğrenciler “şiir yazma” ile “şiir okuma” olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirildi.

- Nilden Bektaş Erhürman: “Şiir yazmak ve şiir okumak, duyarlılığın ve çabanın göstergesidir”

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı tarafından birkaç yıldır yürütülen şiir yarışmasını sürdürme kararlılığında olduklarını belirterek, bir toplumun sanat ve kültürle kalkınabileceğini, şiirin, sanatın güçlü ifade biçimlerinden biri olduğunu söyledi.

Erhürman, “Şiir yazmak ve şiir okumak, duyarlılığın ve çabanın göstergesidir. Çevrenizde olup bitene kayıtsız kalmadığınızın göstergesidir.” diyerek; yarışmaya katılan öğrencilere, öğretmenlere, ailelere, jüri üyelerine ve Kültür Sanat Komitesi üyelerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın selamlarını ileten Nilden Bektaş Erhürman, gençlere tablet ve telefonlardan uzak durup, kitap okumaları yönünde çağrıda bulunarak, kitapların gelecekte kendilerine yeni pencereler açacağını söyledi. Gençlerin sanatın parçası olmaya devam etmelerini temenni eden Erhürman, “Bu, sizin hayattaki duyarlılığınızı ve duruşunuzu da belirleyecektir.” dedi.

- “Doğanın dengesini sağlayan dört unsur üzerine düşünmenizi istedik”

Bu yılki temanın doğanın dört elementi olan “Ateş”, “Toprak”, “Hava” ve “Su” olarak belirlendiğini ifade eden Erhürman, tarih boyunca sanata ilham veren bu unsurların resim, müzik ve edebiyatın her alanında ön plana çıktığını söyledi. Erhürman, yarışmacılardan doğanın dengesini sağlayan bu dört unsur üzerine düşünmelerini istediklerini vurguladı.

Çevre mühendisliği mesleğini severek yaptığını da dile getiren Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çevre mücadelesinde arkadaşlarımla birlikte bir rol oynamaya çalıştık ve hâlâ bunu yapmaya devam ediyoruz. Uzun yıllar boyunca gördük ki çevreyi korumak yalnızca bilimle olmuyor. Çevreyi korumak için birçok unsura ihtiyaç var. Yasa, tüzükler, bütçe ve bunların yanı sıra en önemli ayak olan çevre duyarlılığı gerekiyor. Bu duyarlılık sizler sayesinde gelişecek. Yazdığınız ve okuyacağınız şiirlerle bu duyarlılığı bugün ortaya koymuş oluyorsunuz. Sizden sonra gelecek nesillere de bunu aşılamanızı özellikle rica ediyorum.”

Su kaynakları ile temiz havanın önemine de değinen Erhürman, toprağın azalmasının da endişe verici olduğunu belirterek, ada ülkesi olunduğunun ve kaynakların sınırlı olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

- Öğrencilere ödül ve başarı belgeleri takdim edildi

Jüri üyesi Bülent Günkut’un şiir okuma finalinin sunuculuğunu yaptığı yarışmanın sonunda Nilden Bektaş Erhürman, dereceye giren öğrencilere ödül ve başarı belgelerini takdim etti.

Yarışmada Ahmet Güneyli, Bülent Günkut, Dervişe Güneyyeli Kutlu, Fatma Haklıgil Akilhoca, Fatoş Avcısoyu Ruso, Özge Eliz Aksaygın, Şaziye Konaç ve Şirin Zaferyıldızlı Zaimağaoğlu jüri üyeliği yaptı.