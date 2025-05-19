Akıncı, 7 Ocak 2025 tarihli açıklamasını tekrar paylaşarak cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını net bir dille ifade etti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça insanların kendilerini layıkıyla temsil edebileceğine inandıkları ismlerin arayışı içine girmeleri doğaldır. Bu bağlamda sosyal medyada benim yeniden aday olmamla ilgili bir girişimin başlatıldığını gözlemledim ve daha önce olduğu gibi yine sorulara muhatap olmaya başladım. Bu nedenle 7 Ocak 2025 tarihinde yaptığım açıklamayı aşağıda yeniden yayınlıyorum.

Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Geleceğimizi iyi yetişmiş , demokratik laik düzene inanan , özüyle sözü bir olan, barış ve özgürlük ilkelerini içselleştirmiş gençler şekillendirecektir. Cumhurbaşkanlığı için de bu niteliklere sahip genç isimlerin teşvik edilmesi en sağlıklı yol olacaktır.

7 Ocak 2025 tarihli açıklamam:

“ADAYLIK SÖZ KONUSU DEĞİL

Bir siyasetçi için gelinebilecek en yüksek makamın halkın gönlündeki yer olduğuna inanmış birisiyim. Ayrıldığım her görev sonrasında, yurttaşlarımızla her buluşmamızda bana gönüllerinde verdikleri yeri fazlasıyla hissettirmişlerdir. Bu anlamda tüm halkımıza minnettarım. Halkımızın gönlündeki yerden öte başka bir makama talip değilim; cumhurbaşkanlığı adaylığım da söz konusu değildir. Medyada çıkan bazı haberler dolayısıyla bu sabahtan itibaren sorulara muhatap olduğum için bu açıklamayı yapmak ihtiyacı duydum.”