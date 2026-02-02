Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Demirhan Karakolu’nda görevli polis memuru Hülya Debreli olguları aktardı. Polis, Romanya vatandaşı A.G.C.T'nin Ağustos 2025 tarihinde Akıncılar’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye geldiğini söyledi. Polis, zanlının 29 Ocak 2026 tarihinde İskele’de kalmakta olduğu ikametgahta tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde gerekli yazışmaların yapıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 18 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.