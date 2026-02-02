CANLI AKTARIM

Başbakan Üstel, 1991’den bu yana Meclis’te olduğunu hatırlatarak, “Hiçbir konuşmanın arkasına saklanmadım. Dün ne isem bugün de oyum, yarın da oyum. Hiçbir konuşmayı cevapsız bırakmadım” dedi. Hükmetin programına bağlı kalarak verdiği tüm sözleri yerine getirdiklerini belirtti ve “Yazdıklarımızdan bir tanesi havada kalmadı. Fazlası reformlardır, eksiği yok” ifadelerini kullandı.

“Sağlıkta büyük adımlar attık”

Başbakan Üstel, sağlık alanındaki çalışmalarını da sıraladı: “2026 Sağlık Yılı olacak dedik. Hiç olmayan yerlere sağlık merkezleri kurduk. Pamuklu’da da sağlık merkezi yapıyoruz. Zamanında siz neden yapmadınız? Türkiye ile imzaladığımız mali ve iktisadi işbirliği protokolleri ile bunları gerçekleştirdik. Bugün sağlıkta tam gün uygulamaya geçtik.” Üstel, sağlıkta ufak eksiklikler olabileceğini kabul etti ancak 30 yılda yapılmayan icraatları istikrarla hayata geçirdiklerini vurguladı.

“Çalışanları hayat pahalılığı altında ezdirmedik”

Hükümet olarak çalışanların ekonomik durumunu önemsediklerini belirten Üstel, teşvikleri artırdıklarını ve özel sektörün cazip hale gelmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi: “Hiçbir çalışanımızı hayat pahalılığı altında ezdirmedik. Teşvikler verdik, vermeye devam edeceğiz.”

“Mayıs’ta yargıda referanduma gideceğiz”

Üstel, 2027 Ocak’ta yapılacak seçim öncesi planlarını da açıkladı: “Seçime kadar yapacak çok işimiz var. Mayıs’ta referandumla önce yargıyı düzelteceğiz, sonra seçime gideceğiz. Artık memlekette erken seçim yok, erken seçim geçmiştir. Erken seçim kararı UBP, YDP ve DP’nin takdirindedir.”

“İstikrarla projeleri hayata geçirdik”

Başbakan Üstel konuşmasını, hükümetin icraatlarını özetleyerek tamamladı: “İstikrar sayesinde 2013’ten bugüne yarım kalan bir proje bırakmadık. Halkın ihtiyacı olan her projeyi hayata geçirdik. Sağlık, eğitim, ekonomi ve altyapıda yaptıklarımızla söylediklerimizi gerçekleştirdik.”