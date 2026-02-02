CANLI AKTARIM

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Şahali, hükümete yönelttikleri soruların yanıtsız kaldığını savunarak, “Size yönelttiğimiz 32 soru var, hâlâ cevap yok. Bu ülkede hükümet, güvenlik sorunudur. İddiamız budur” dedi.

Ülkede yaşanan asayiş sorunlarına dikkat çeken Şahali, hükümetin bu sorunların merkezinde yer aldığını ileri sürerek, “Sorun sizsiniz, sizi ne yapacağız? Bu ülkede asayiş sorunu yaratan birçok yapıyla kol kolasınız, bunu ne yapacağız?” ifadelerini kullandı.

Hükümeti, halkın sesini dinlememekle suçlayan Şahali, “Sokağın ne söylediğini dinleyecek cesarete sahip misiniz? Kendinize pembe bir dünya yarattınız ve caka satıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Şahali, konuşmasında Başbakan’a da seslenerek, sorulara yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı.