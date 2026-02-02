CANLI AKTARIM

Atun, bugüne kadar 62’nci madde çerçevesinde yapılan konuşmalara ya ilgili bakanların ya da Başbakanın yanıt verdiğini belirterek, ana muhalefet liderinin gündeme getirdiği konulara İçişleri Bakanı’nın, kendi görev alanına giren hususlarda cevap vermek istediğini ifade etti.

Meclis’te istişare kültürünün korunması gerektiğine dikkat çeken Atun, “İstişare halinde bir noktaya mı varacağız, yoksa kaos mu yaratacağız? Bundan sonra usul bu olacaksa; siz konuşacaksınız, tüm milletvekilleri sizi saygıyla dinleyecek, biz yanıt vermek üzere kürsüye çıktığımızda ise bağırarak sataşılacaksa, biz de başka yöntemler geliştirelim. Bu bizlere yakışır mı?” dedi.

Siyasette bugüne kadar korunan iletişim ve istişare düzeyinin muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayan Atun, bu seviyenin korunmaması halinde nasıl bir yol izleneceğinin de netleştirilmesi gerektiğini ifade etti.