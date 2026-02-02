Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Selma Türkmen olguları aktardı. Polis, 31 Ocak 2026 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Lefkoşa’da sakin zanlının çocuklarını görmek istediği gerekçesi ile boşanma aşamasında olduğu eşinin Yenişehir’de kalmakta olduğu Ecvet Yusuf Sokak üzerinde bulunan ikametgahına giderek, eşinin kendisine kapıyı açtıktan sonra, cep telefonu ile görüntülerini çekerek özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini söyledi. Polis, zanlının kendisini içeriye almadığı gerekçesi ile kapıya kasten ve kanunsuz olarak tekme atarak kasti hasara uğratıp, eve girip mülke tecavüz ettikten sonra eşinin boğazını sıkıp, elleri ile yüzüne ve çenesine yumruk atarak ciddi şekilde darp edip olay yerinden ayrılırken umumi bir yerden duyulacak bir ayrılırken umumi ederek, İthale-i Lisan’da bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklanarak soruşturma başlatıldığını bildirdi. Polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini, yüzünde ve boğazında darp izi tespit edildiğini ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, Lefkoşa Aile Mahkemesinden yapılan soruşturmada zanlı hakkında 3 Haziran 2025 tarihinde koruma emri verildiğini, zanlının bu emre de itaatsizlik ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.