-CANLI AKTARIM

“Meclis, milletin vicdanıdır: Sözün gücü, saygının teminatıdır” diyen Akpınar, bazı vekillerin kişisel karalama ve aşağılamaya dayalı üsluplarını siyasi duruş zannettiklerini belirterek, bunun karşısında tüm vekillerin yıprandığı, halkın ise uzaklaştığı bir Meclis fotoğrafı oluşturmakta olduğunu kaydetti.



Akpınar, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Biz birbirimizi susturmaya değil, dinlemeye mecburuz. Çünkü ancak dinleyerek ortak aklı işletebiliriz. Ancak anlayarak çözüm üretebiliriz ve ancak saygı dilinde buluşursak bu topluma umut verebiliriz. Siyasi mücadele rakibi değersizleştirme üzerine değil, millet için daha iyi olanı savunmak üzerine kurulmalıdır. Bu kürsü bu Meclis, hırsa, kine hakarete değil, akla vicdana ve halkın gerçek gündemine ev sahipliği etmelidir. Bu çatı altında yükselen her söz çocuklarımızın siyaset algısını, gençlerimizin demokrasi inancını şekillendirmektedir. O halde dilimizi inceltelim, üslubumuzu yüceltelim, farklılıklarımızı düşmanlık değil, zenginlik olarak görelim.”

“Meclis sözün, hukukun, aklın ve vicdanın yeridir…”

“Kendini ifade edemeyenler bağırır, aklı olmayanlar saldırır, söyleyecek sözü olmayanlar ise hakaretle varlık göstermeye çalışır” diyen Akpınar, Meclis’in saldırının değil sözün, hakaretin değil hukukun, kinin değil aklın ve vicdanın yeri olduğunu vurguladı.

“Yüksek Öğretim Değişiklik Yasa Tasarısı gündeme gelmeli”

Konuşmasında Yüksek Öğretim Değişiklik Yasa Tasarısı’nın iki yıldır gündeme gelmediğine de değinen Akpınar, yüksek öğretimin ada için önemine vurgu yaparken, yasanın yüksek öğretim alanı için önemine dikkat çekti.