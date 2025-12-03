DP Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akpınar, yaşamın her alanında azimleriyle var olan, üreten, mücadele eden ve topluma değer katan tüm engelli bireyleri saygı ve sevgiyle selamladı. Erişilebilir şehirler, eşit eğitim, istihdamda adalet ve sosyal hayata tam katılımın, çağdaş bir devletin temel görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Akpınar, engellilerin yardıma muhtaç değil, hak sahibi bireyler olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini, sosyal devlet anlayışıyla eşit yaşam hakkını savduklarını kaydetti.

Bir toplumun gerçek gücünün, en kırılgan bireylerine sağladığı yaşam kalitesiyle ölçüldüğünü de belirten Akpınar, "Bu anlamlı günde, tüm engelli bireylerimizin ve ailelerinin yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü şekilde ifade ediyor, ‘Dünya Engelliler Günü’nün farkındalığının artırılmasına yönelik tüm çabaları yürekten kutluyorum.” dedi