Açıklamasında, Demokrat Parti, UBP–DP–YDP Hükümeti döneminin yasama faaliyetlerini düzenli ve istikrarlı şekilde sürdürdüğünü belirtti.

“İstikrar Bilinçli Devlet Yönetiminin Sonucudur”

Akpınar, hükümetin ortaya koyduğu sürekliliğin bilinçli ve kurumsal bir devlet yönetimi anlayışının sonucu olduğunu ifade ederek son dönemde hükümete yönelik “yoğun bir itibarsızlaştırma ve algı yönetimi” yapıldığını dile getirdi.

“Hükümetin aldığı her kararın sistematik biçimde tartışmaya açılması, toplumsal olayların doğrudan hükümete mal edilmesi ve sürekli kriz dili üretilmesi siyasi sorumlulukla bağdaşmamaktadır. Kaos ve gerilimden beslenen yapılar, istikrardan rahatsızlık duymaktadır.” dedi.

“Yanlış Yapan Kim Olursa Olsun Hukuka Hesap Vermelidir”

DP’nin hükümet içerisindeki duruşunun “sadece istikrar odaklı olduğunu” söyleyen Akpınar, hiçbir kişinin makamı ne olursa olsun hukuk karşısında ayrıcalığı olmayacağını vurguladı:

“Bireysel hataları bahane ederek hükümet modelini hedef almak, istikrarsızlık üretme çabasından başka bir şey değildir.”

Kıbrıs Müzakere Süreci: “Kum Saati Dönemi Başladı”

Kıbrıs müzakerelerini yakından takip ettiklerini belirten Akpınar, sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini söyleyerek Güney Kıbrıs’taki siyasi duruma dikkat çekti:

“Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerin büyük çoğunluğu iki devletli çözümden uzaklaşmıştır. Tek egemenlik anlayışıyla hareket eden bu pozisyon, kapsamlı bir çözümün kısa vadede mümkün olmadığını göstermektedir.”

Bu çerçevede Akpınar, aşağıdaki alanlarda ilerlemenin daha gerçekçi olduğunu belirtti:

Güven artırıcı önlemler

Teknik ve ekonomik iş birlikleri

Sınırlı ve kontrollü açılımlar

Ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve siyasi statüsünün tartışma konusu yapılamayacağını net şekilde vurguladı.

“KKTC Tüm Zorluklara Rağmen Ayakta Kalmayı Başarmıştır”

Akpınar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası izolasyonlara rağmen kurumsal yapısını koruduğunu, Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen iş birliği sayesinde ekonomik ve yapısal dönüşümünü sürdürdüğünü dile getirdi.

“Birleşmiş Milletler’in çoğu zaman izleyici kaldığı bir ortamda Kıbrıs Türk halkı kendi devletini korumuş; bu, tarihi bir direnişin ve siyasi kararlılığın sonucudur.” ifadelerini kullandı.

“İstikrar Slogan Değil, Sorumluluktur”

Demokrat Parti olarak:

İstikrarı savunmaya,

Devlet ciddiyetini korumaya,

Hukukun üstünlüğünden taviz vermemeye,

Kıbrıs Türk halkının egemen haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Akpınar, halka şu çağrıda bulundu:

“Soğukkanlılığınızı koruyun, algı operasyonlarına teslim olmayın, devlet kurumlarına güveninizi sürdürün. Devlet yönetimi popülizm değil, ciddiyet gerektirir.”