Küçük’e Anıtkabir ziyaretinde heyetinde bulunan Komite Başkan Vekili Şifa Çolakoğlu ile Komite Üyesi Salahi Şahiner de eşlik etti.

Aslanlı yoldan yürüyerek Mozoleye ulaşan heyet çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçildi.

Komite Başkanı Hasan Küçük burada Anıt Özel defterini imzaladı.

Küçük deftere kaydettiği mesajda, Mustafa Kemal Atatürk’ün bir milleti esaretten kurtararak bağımsızlık meşalesini yaktığını ve bu bağımsızlığın kalıcılığında eğitim, bilim ve milli şuurun belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının, en zor dönemlerde dahi Atatürk ilke ve devrimlerinden aldığı güçle varlığını koruduğunu belirten Küçük, kimliğe, onura ve geleceğe sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Küçük ayrıca, çocukların milli ve manevi değerlere bağlı, teknolojiyi bilinçli kullanan, üreten ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmesinin güçlü bir gelecek için temel unsur olduğunu ifade etti.

Dijitalleşen dünyada yeni nesillerin yalnızca çağın gerektirdiği teknolojik donanımla değil, aynı zamanda Türk milletinin karakteri, bağımsızlık ruhu ve milli değerleriyle yetiştirilmesinin en büyük sorumluluk olduğunu kaydeden Küçük, Atatürk’ün açtığı yolda ve gösterdiği hedef doğrultusunda aklın, bilimin ve milli değerlerin ışığında yürümeye kararlı olduklarını belirtti.

Ziyaret, Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygı duruşunda bulunulmasıyla tamamlandı.