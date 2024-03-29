Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, KKTC’de çam ormanlarının yarısının olmadığını ifade etti.

DP Genel Sekreteri Akpınar’ın paylaşımı şöyle:

“KKTC’de çam ormanlarımızın yarısı artık yok. Bir sonraki 5 ile 10 yıl içerisinde tamamını kaybediyoruz. Kaybettiğimiz ormanlarımızla birlikte sahip olduğumuz biyolojik çeşitliliğimizi de kaybettik ve kaybediyoruz. Göz göre göre yaşanan bu kayıplara karşı atılması gerekli adımlar atılmıyor! Orman Günü, Doğa Koruma Günü, Çevre Günü kutluyoruz. Hükümetimizin tüm gücüyle harekete geçmesi lazım. Sivil Toplum örgütlerimizin, doğa orman sevgisi olan halkımızın seferberlik başlatması gerekiyor. Kaybettiklerimizi yerine koymak için yıllar gerekiyor. En önemlisi bizlerin geçmişte yaşadığı doğal zenginliğimizi artık yeni nesillerimiz göremeyecek.”