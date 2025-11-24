KKTC’nin geleceğini inşa eden en büyük gücün; bilginin, sevginin ve insanlığın tüm ortak değerlerini yarınlara taşıyan öğretmenler olduğunu vurgulayan Akpınar, şöyle devam etti:

“Ben, yaşamını eğitime adamış bir birey olarak, kurucu rektörlüğünü onurla yürüttüğüm GAÜ ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin kuruluşlarından bugüne, her kademede birlikte çalıştığım tüm öğretmenlerimizin fedakarlığına birebir tanıklık etmiş olmanın derin sorumluluğunu taşıyorum. Bugün, bu sorumluluğa, halkımız tarafından seçilen bir milletvekili ve DP Genel Sekreteri sıfatıyla, toplumumuzun tüm öğretmenlerine duyduğum saygıyı ve minneti ekleyerek sesleniyorum.”

Akpınar, her öğretmenin, çocukların karakterine dokunan, gençlerin yolunu aydınlatan, milletin geleceğini sabırla ve sevgiyle şekillendiren gerçek birer mimar olduğunu kaydederek, ülkenin dört bir yanında zorlu koşullarda büyük bir gönül ve adanmışlıkla çalışan tüm öğretmenlerin toplumun en kıymetli kahramanları olduklarını belirtti.

Öğretmenlik mesleğinin kelimelerle tarif edilemeyecek kadar büyük bir sorumluluk ve bir o kadar da kutsal bir gönül işi olduğunu belirten Akpınar, öğretmenlerin özverisinin ülkenin umutla yarına bakmasının temeli olduğunu kaydetti.

Akpınar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurucusu olduğum üniversitelerimiz ile okullarımızda, ülkemizin tüm devlet ve özel okullarında, yüksek öğretim kurumlarımızda, araştırma merkezlerimizde, kurumlarımızda ve dünyanın dört bir yanında Kıbrıs Türkü’nü bilgiyle, bilimle ve emekle temsil eden tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten duygularımla kutluyorum. Emeklerine, sabırlarına, geleceğimize kattıkları tüm değere yürekten teşekkür ediyorum.

Ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum. Bugün, çocuklarımıza ve gençlerimize ışık olmayı sürdüren tüm öğretmenlerimize; sağlık, güç ve ilham dolu bir meslek ömrü diliyorum.”