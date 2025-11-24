“BRT’nin yapısal sorunlarını çözerek kurumu çağın gereklerine uygun hale getirecek yasal düzenlemeleri hayata geçiyoruz" diyen Başbakan Ünal Üstel, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun, Kıbrıs Türk halkının sesi, kimliği ve hafızası olduğunu vurguladı.

"Tam 32 yıl aradan sonra, hükümetimizin kararlı reform iradesiyle BRT’nin yapısal sorunlarını çözecek ve kurumu çağın gereklerine uygun hale getirecek yasal değişiklikleri hayata geçiriyoruz" diyen Üstel, şunları kaydetti:

Bundan bir yıl önce, yeni Yönetim Kurulu’nu atadığımız gün kamuoyuna ve BRT çalışanlarına kuruma ilişkin net bir söz vermiştik.

Bugün, o sözümüzü tutmak için gerekli ilk adımı attığımızı ve hedeflerimizi hayata geçirmeye başladığımızı müjdeliyoruz.

Bu düzenleme ile:

BRT çalışanlarının yıllardır beklediği kadro sorunlarını çözüyoruz.

Kuruma yapılacak yeni istihdamda belirli kriterler getiriyor, uzmanlaşmayı zorunlu hale getiriyoruz.

BRT’nin daha kaliteli hizmet verebilmesi için kuruma ek gelir sağlayacak yeni düzenlemeleri devreye alıyoruz.

Kurumun tarafsız, güvenilir ve modern bir kamu yayıncısı kimliğini daha da güçlendiriyoruz.

BRT’nin hem bugünü hem de yarınını güvence altına alan bu reform adımı, kamu yayıncılığımızın kalitesini yükseltecek; toplumumuzun haber alma hakkını daha güçlü bir zemine oturtacaktır.

Hükümet olarak BRT’yi sürdürülebilir, çağdaş ve rekabetçi bir yapıya kavuşturma konusundaki kararlı reform irademizi aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Yasaya gereken ivmeyi vermiş durumdayız. Çok kısa bir süre içerisinde değişiklik yasa tasarısını Komite’de görüşmeye başlayacak; ardından Meclis Genel Kurulu’na getirerek hayata geçireceğiz.

Böylelikle BRT’ye ilişkin vermiş olduğumuz en büyük sözü de gerçekleştirme yolunda tarihi bir adım atmış oluyoruz.”