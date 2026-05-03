Polis açıklamasına göre, 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.45 sıralarında Beyoğlu Sokak üzerinde S.D.(E-35)’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 135 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.K.(K-39)’nin ikametgahında yapılan aramada ise hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, yaklaşık 0.5 gram metamfetamin, uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan hassas terazi, cam pipo ve pipo ağızları ile içerisinde kalıntı olduğu düşünülen bir biberon ele geçirildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.