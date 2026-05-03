Girne ve Derince’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri yaralanırken, alkollü sürücü tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 3 Mayıs 2026 tarihinde saat 02.40 sıralarında Girne-Alsancak Çevre Yolu üzerinde Batu Azizoğlu (E-37), 137 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki AA 898 Y plakalı araç ile seyrettiği sırada Edremit Çemberi’ne dikkatsizce giriş yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, çember içerisindeki trafik levhasına çarptıktan sonra yolun solundan çıkarak başka bir levhaya, ardından bir ikametgaha ait bahçe telleri ve demir kapıya çarptı. Araç daha sonra sağ yan kısmı üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, sürücü tutuklandı.

Öte yandan 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında Derince’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Ayşe Kara (K-48) yönetimindeki VT 724 plakalı araç ile ikametgah avlusundan anayola dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde seyreden Cemal Balçık (E-56) yönetimindeki DZ 614 plakalı aracın önünü tıkamasıyla çarpışma meydana geldi.

Kazada yaralanan Cemal Balçık ile araçta yolcu olarak bulunan Kadriye Balçık (K-81) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadriye Balçık taburcu edilirken, Cemal Balçık’ın sol bacağında kırık tespit edilerek ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.