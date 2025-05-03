AKSA Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdi ve sezonun şampiyonu bir kez daha Mağusa Türk Gücü (MTG) oldu. Ligin son haftasında Larnaka Gençler Birliği’ni 8-3 gibi farklı bir skorla mağlup eden sarı-yeşilliler, şampiyonluk ipini göğüsleyerek üst üste 6., toplamda ise 14. kez lig şampiyonu olmanın gururunu yaşadı.

Mağusa Türk Gücü, sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla rakiplerine göz açtırmazken, şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Doğan Türk Birliği (DTB), son haftada Esentepe karşısında 2-2 berabere kalarak iki puan kaybetti. Bu sonuçla MTG, ligi 72 puanla zirvede tamamlarken, DTB 70 puanda kaldı ve sezonu ikinci sırada noktaladı.

Larnaka deplasmanında adeta gol olup yağan Mağusa Türk Gücü, hem hücum gücü hem de kolektif oyun anlayışıyla sezonun en dikkat çeken takımı oldu.