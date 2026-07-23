Altın yumurtlayan tavuk olarak gördüğü casino turizmine sahip çıkılması çağrısında bununan Mamülcü, pahalılıktan dolayı turizm çeşitliliğini sağlamakta zorluk çekildiği bir ortamda casinolu otellerin alımlarıyla iç piyasayı ayakta tutuğunu kaydetti.

Turizm çeşitliliğini artırmaya odaklanılması gerektiğinin altını çizen Enver Mamülcü, bugün ülkemize sadece casinolar sayesinde zengin turist çekilebildiğini anımsatarak, bu sektöre sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

Casino turizmi sayesinde ülkemize inşa edilen dev tesislerin, devlete ödenen vergi, istihtam ve iç piyasadan yaptığı alımlarla ekonomiye verdiği katkının yatsınamayacağını kaydeden Mamülcü, parlayan yıldız olan casino turizminin daha da nitelikli hale gelmesi için hükümetin ve halkımızın da destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Kısıtlamaların kaçış ya da konunun yeraltına inme riski getirdiğinin dünyada yaygın olduğunu anımsatan Mamülcü, casinolarda var olan kısıtlamaların da Güneydeki casinolara ve yeraltına kaydığını belirterek böylelikle eekonomide bir kayıtsızlığın oluşabilme riskiyle başbaşa olduğumuza dikkat çekti.

Sanal bet ekonomiyi çökertir, önlem alınmalı

Sanal bet konusunu da bu çerçevede değerlendiren Mamülcü, önlem alınmazsa ekonomiye önemli katkısı bulunan ve bugün en iyi işleyen sektör olan casino sektörüne zarar veren sanal bete karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamülcü, bir yandan milyar dolarlık yatırımlar ve binlerce istihdamın bulunduğu bir sektör diğer taraftan da 1-2 çalışanlı ekonomiye sıfır katkısı olan ve tüm kazancı kayıtdışı olan bir sektör arasında tercihin zor olmaması gerektiğini belirterek hükümeti gerekli adımları atmaya davet etti.