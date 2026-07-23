Devlet Piyangosu’nun 20 Temmuz 2026 tarihli çekilişinde 7 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 20 Temmuz 2026 gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 7 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiyenin Girne’de yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaşımız tarafından teslim alındığı bildirildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Turgut Sunalp, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu. Sunalp ayrıca, 15 Ağustos çekilişinde 3 milyon TL’lik büyük ikramiye için biletlerin satışta olduğunu da hatırlattı.