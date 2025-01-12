Aktunç paylaşımında;

“Limanımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz…

Hem halkımızın yürüyüş yolunu daha da belirgin hale getirmek, hem limanımızı çiçekler ile güzelleştirmek hem de Esnafımızın yerlerini tam olarak belirlemek için saksılarımız Turizm Bakanlığı tarafından Limana yerleştirildi…

Çiçeklerimiz de ekilince görüntü olarak da çok güzel bir hal alacak…

Eskiyen İskele bölümü de Haziran ayında bitince, Antik Limanımızın cazibesi bir o kadar daha artacak…

Marka değerine değer katacak birçok organizasyon ile Girne’miz için üretmeye devam edeceğiz…” ifadelerine yer verdi.