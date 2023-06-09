Demokrat Parti (DP) Milletvekili adayı Serhan Aktunç, Çevre Mühendisleri Odası’nı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Aktunç, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sibel Paralik ve Oda üyeleri ile bir araya geldi.

2 yıldan beridir Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nda Müsteşar Olarak görev yaptığına işaret eden Aktunç, görevi boyunca, gerek çevresel gerekse de bakanlığa bağlı konuların ilgili birlik, oda veya ilgili paydaşlarıyla her zaman birlikte hareket ettiklerini belirtti.

“Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi turizm ise, çevresel konular da turizmi etkileyen en önemli konular arasındadır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulların iyileştirilmesinde en önemli sektör turizm olduğuna göre, turizmi çevreden ayrı düşünmek olmaz. Kısacası, turizm ve çevre ülkemiz ekonomisinin en önemli iki aktörüdür diyebiliriz” ifadelerini kullanan Aktunç, çevre sorunlarının minimize edilebilmesi için ve sürdürülebilir bir çevre politikasının geliştirilebilmesi için, paydaşlarla birlikte hareket etmenin yanında halkın da bu konuda bilinçlendirilmesi gerekliliğini belirtti.

PARALİK: “BİZLERİ ZİYARET EDEN İLK ÇEVRE BÜROKRATISINIZ”

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sibel Paralik de yaptığı konuşmasında, Çevre Mühendisleri Odası’nı ziyaret eden ilk Çevre Bakanlığı bürokratı olduğu için, Aktunç’a teşekkür etti.

Çevre konularına ilişkin Aktunç’a bilgi veren Paralik, Aktunç’a seçimlerde başarılar diledi.