Aktunç’un açıklaması şu şekilde:

“Bakanlar Kurulu’nun hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin aldığı son karar, zorunlu olduğu kadar sorumlu bir ekonomik müdahaledir.

Dışa bağımlı olduğumuz akaryakıt fiyatlarındaki artış ve bunun yarattığı çarpan etkisi, Haziran sonu için öngörülen yüzde 12’lik hayat pahalılığı hedefinin aşılma ihtimalini ciddi biçimde yükseltmiştir. Böylesi bir tabloda vatandaşın alım gücünün üç ay daha erimesini beklemek, sosyal devlet anlayışıyla asla bağdaşmazdı. Bu nedenle, yasa gereği Haziran sonunda yapılması gereken artış, Mart sonu verileri esas alınarak Nisan ayına çekilmiş; böylece kaynak vatandaşın cebine üç ay daha erken ulaştırılmıştır.

Bu bir “kesinti” değil; aksine, erken, yerinde ve koruyucu bir destektir. Hem piyasayı canlı tutacak hem de beklentileri olumlu yönde etkileyerek bundan sonraki fiyat artışları üzerinde baskı oluşturacaktır.

Yapılan düzenleme, enflasyonun peşinden sürüklenmek için değil; enflasyon sarmalını kırmak ve piyasadaki sürekli zam beklentisini dizginlemek amacıyla hayata geçirilmiştir.

2027 yılı Ocak ayında yapılacak konsolide artışla birlikte hiçbir çalışanımızın tek kuruş kaybı olmayacak, “sıfır kayıp” ilkesi eksiksiz biçimde korunacaktır.

Bu düzenlemeyi “koltuk hesabı” olarak niteleyenler ise gerçekte kendi siyasi reflekslerini yansıtmaktadır. Çünkü burada atılan adım, günü kurtarmaya yönelik değil; 2026’nın tamamını ve 2027’ye geçiş sürecini kapsayan planlı, dengeli ve stratejik bir ekonomik yaklaşımın parçasıdır.

Bu gerçekleri görmezden gelerek ya da bilinçli biçimde gizleyerek ortada bir hak kaybı varmış gibi konuşmak, kamuoyunu yanıltmaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Ne “batırılmış bir maliye” ne de “vatandaşın cebine uzanan bir el” söz konusudur. Tam tersine, amaç vatandaşın alım gücünü korumak, ekonomik istikrarı desteklemek ve toplumsal dengeyi güçlendirmektir.”