İskele Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde halk sağlığını korumaya yönelik market ve restoran denetimlerini yoğunlaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü ekiplerinin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Denetimlerde hijyen kuralları, ürün saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve genel sağlık kriterlerinin titizlikle kontrol edildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların hem güvenli alışveriş yapabilmesi hem de gönül rahatlığıyla yemek yiyebilmesi amacıyla ekiplerin görev başında olduğu ifade edildi.

İskele Belediyesi ayrıca, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için denetimlerin bayram öncesinde de devam edeceğini bildirdi.