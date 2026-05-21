“Halktan Toplanan Harçlar Nereye Gidiyor?” başlığıyla yayımlanan açıklamada, ülkede altyapı çöküşü, plansızlık, trafik ve otopark sorunlarının temel nedenlerinden birinin toplanan harçların yasadaki amacı doğrultusunda kullanılmaması olduğu öne sürüldü.

Birlik açıklamasında, ülkede kağıt üzerinde doğru görünen birçok uygulamanın denetimsizlik, siyasi çıkarcılık ve keyfi yönetim anlayışı nedeniyle amacından saptığı belirtilerek, bunun bedelini hem sektörün hem de halkın ödediği ifade edildi.

“Yol harçları gerçekten yollara harcansaydı…”

Açıklamada, yıllardır “yol yıpranma bedeli” adı altında seyrüsefer ruhsat harçları toplandığına dikkat çekilerek, bu kaynakların gerçekten yollar için kullanılmış olması halinde bugün yolların çukur, çamur ve bakımsızlık içerisinde olmayacağı savunuldu.

Belediyeler tarafından müteahhitlerden tahsil edilen otopark katkı paylarının da amacı doğrultusunda kullanılmadığı ileri sürülen açıklamada, bu kaynakların doğru değerlendirilmesi halinde kentlerdeki otopark krizinin yaşanmayacağı, katlı otopark projelerinin çoktan hayata geçirilmiş olacağı belirtildi.

“Çağdaş ülkelerde kaynakların kullanım alanı yasayla belirleniyor”

KTİMB AR-GE Ekibi tarafından yapılan araştırmalara da yer verilen açıklamada, altyapısı gelişmiş ülkelerde ruhsat harçlarının kullanım alanlarının yasa ile açık şekilde düzenlendiği ifade edildi.

Bu ülkelerde toplanan kaynakların zorunlu olarak yol, kaldırım, kanalizasyon, yeşil alan, bisiklet yolu, otopark ile sosyal ve teknik altyapı yatırımlarına harcandığı belirtilirken, KKTC’de ise böyle bir yasal zorunluluk ve şeffaf denetim mekanizmasının bulunmadığı savunuldu.

Birlik açıklamasında, müteahhitlerden tahsil edilen milyarlarca liralık ruhsat harcının bazı belediyelerde altyapı yerine “siyasi rant düzenine, gereksiz istihdamlara ve popülist harcamalara” yönlendirildiği iddia edildi.

“Gayri yasal harç talepleriyle karşı karşıyayız”

KTİMB, yasada belirtilen resmi harçların eksiksiz ödenmesine rağmen sektörün birçok yerde hukuki dayanağı olmayan ek harç talepleriyle karşı karşıya bırakıldığını da öne sürdü.

Açıklamada, ilave talepleri reddeden müteahhitlerin “inşaat durdurma”, “mühürleme” ve baskı yöntemleriyle tehdit edildiği savunularak, bu uygulamaların “hukuk dışı, keyfi ve faşizan” olduğu ifade edildi.

“Hiçbir kurum veya makam yasaların üstünde değildir” denilen açıklamada, birlik olarak üyelerin yasal haklarının sonuna kadar savunulacağı, gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığı ve mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.

“Kaynaklar halk için kullanılmalı”

KTİMB açıklamasında hükümet ve ilgili kurumlara da çağrıda bulunularak, çağdaş, şeffaf ve hesap verebilir bir sistem kurulması istendi.

Birlik, müteahhitlerden ve vatandaşlardan tahsil edilen tüm ruhsat ve altyapı harçlarının yasa ile zorunlu olarak altyapı yatırımlarında kullanılmasını sağlayacak yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep etti.

Toplanan kaynakların nerelere harcandığının şeffaf şekilde denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Bu ülkenin kaynakları siyasi çıkar düzeninin değil, halkın yaşam kalitesinin gelişmesi için kullanılmalıdır” ifadelerine yer verildi.