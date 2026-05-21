Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, dün dernek lokalinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısı, divan kurulunun oluşturulmasıyla başladı. Toplantıda faaliyet ve mali raporlar onaylanırken, yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu ile sosyal faaliyet kurulu seçimleri de yapıldı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Tolga Ahmet Raşit, Öykü Akcan, Nur Lastikcioğlu, Cengiz Gülmez, Ahmet Aktunç, Hasan Alpözgen, Kemal Kamacıoğlu, Yusuf Kande, Vedat Tezcan, Erkan Dönmez, Nazan Yücetürk, Servet Şahan, Tolga Öztürk, Ahmet Özdirenli, Ahmet Sakinoğlu, Cenk Soner, Hüseyin Gazi, Selman Beber, Zeki Kaşifoğlu, Hasan Hızlıer, Kıymet Kalyan Günfer ve Enver İyici.