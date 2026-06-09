Alas yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta yapılan hasat sonrası analizlerde tarımsal ürünlerde kalıntı oranı yüksek çıkan sonuçların tartışıldığını belirterek, üretim sürecinin başından itibaren denetim gerektirdiğini belirtti.

Alas, güvenli tarımsal üretim için toprak ve su kaynaklarının korunması, kaliteli tohum, fide ve fidan kullanımı, entegre zararlı ve hastalık yönetimi, pestisitlerin doğru kullanımı, gübre yönetimi, hasat hijyeni, depolama, taşıma, kayıt ve izlenebilirlik ile üreticinin bilinçlendirilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Tarladan sofraya denetim mekanizmasının güvenli gıdanın temel unsurlarından biri olduğunu belirten Alas, üretim aşamasının kayıt altına alınması ve uzman denetiminde yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Alas, ekim ve dikim tarihleri ile kullanılan gübre ve bitki koruma ürünlerinin de kayıt altına alınması gerektiğini belirterek, her ürün partisinin üretim geçmişinin takip edilebilmesinin önemine işaret etti.

Geri çağırma gerektiğinde ürün kaynağının hızlıca tespit edilebilmesi gerektiğini kaydeden Alas, zararlı ve hastalıkların düzenli izlenmesi, kimyasal mücadelenin son seçenek olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

- “Pestisit kullanımında sadece ruhsatlı ürünler tercih edilmeli”

Alas, pestisit kullanımında sadece ruhsatlı ürünlerin tercih edilmesi, tavsiye edilen dozların dışına çıkılmaması, doğru ilaçlama yöntemlerinin uygulanması ve hasat öncesi bekleme sürelerine uyulması gerektiğini belirtti. Bitki beslemede ürünün ihtiyacına göre gübreleme yapılması gerektiğini kaydeden Alas, organik ve mineral gübrelerin dengeli kullanılmasını ve gübre kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesini istedi.

“Hasat döneminde, hasat ekipmanları temiz tutulmalı, hasat sırasında ürünlerin fiziksel zarar görmesi önlenmelidir. Hastalıklı ve bozuk ürünler ayrılmalı, çalışanlar hijyen kurallarına uymalıdır.” diyen Alas, depolama ve taşıma sırasında uygun sıcaklık ve nem koşullarının sağlanması gerektiğini de belirtti.

Üretim kayıt altına alınmadan ve tarladan sofraya kadar denetim mekanizması oluşturulmadan sağlıklı tarımsal ürünlerden söz etmenin mümkün olmayacağını söyleyen Alas, “Bunları bir araya getirecek planlamaları yapıp doğru sistemi kurmadan yapabileceğimiz tek şey, haftalık analiz sonuçları üzerinden tartışıp suçlu aramak olacaktır.” dedi.