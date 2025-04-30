Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Eylem hak aramak için yapılır, Hak gaspı için değil!

Bir gün gelir bu gençler size sorar;

HOCAM!

Muaassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için ülkemize gelen bilim şenliğine, Teknofeste katıldınız mı?

Bu Eylemden vazgeçin. Çocuklarımızı bilimle şenlendirin.

Buradan Vicdanlı, Aklıselim, ATATÜRKÇÜ, Kendini eğitime adamış kıymetli öğretmenlerimize ve Halkımıza bir çağrı yapıyoruz.

Çocuklarımızı bu bilim şenliğine, bu teknoloji hamlesini görmeye, okumanın, gelişmenin, üretme aşkının neler yapabileceğini hissetmeye, hayallerini süslemeye getirin.

ATAMIZ Ulu Önderimiz GAZİ MUSTAFA KEMAL’ in dediği gibi,

‘’BİR GÜN BENİM SÖYLEDİKLERİM BİLİMLE TERS DÜŞERSE, BİLİMİ SEÇİN’’ sizde bilimi seçin. Teknofeste gelin.

Çünkü;

‘’İSTİKBAL GÖKLERDEDİR’’

‘’NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE’’ , Diyebilene.