Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

Kaza ve yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonucu araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Gamze Ezer (21) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Bu acıya yürek dayanmaz... Göz yaşları sel oldu

Bu acıya yürek dayanmaz... Göz yaşları sel oldu

Kaza, Emmun Sözer’in (53) yönetimindeki LJ 328 plakalı araç ile Nesdersan isimli iş yerinin park yerine dikkatsiz şekilde dönüş yaptığı sırada iş yeri önünde yaya olarak duran Cüneyt Ulu’ya (39) çarpması sonucu meydana geldi.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 08.30 sıralarında Alayköy Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen ilk kazada, 39 yaşındaki Cüney Ulu yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.