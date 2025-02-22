İş kazasıyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.02.2025 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Alayköy’de Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir gıda şirketinin deposunda çalışan Yusuf ŞAN (E-20), raftan ürün almak için palette dizili olan kartonların üzerine çıktığı sırada kartonların kayıp dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.