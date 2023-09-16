Bunlar da ilginizi çekebilir

Saat 11.00 sıralarında, Alayköy yolu üzerinde, Fatma Pehlivan (K-29), yönetimindeki MS 376 plakalı araç ile güney istikametinden, kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak ağaca çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Fatma Pehlivan ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Gülseren Pehlivan (K-30) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.