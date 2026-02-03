Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğucan Akdeniz olayla ilgili bulguları aktardı. Akdeniz, huzurda bulunan zanlı D.R.S'nin 30 Ocak 2026 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Haspolat’ta kız arkadaşının kendisini E.C ile aldattığı gerekçesiyle ikametgahına henüz tespit edilemeyen arkadaşları ile birlikte söz konusu ikametgâhın kapısını çalıp o esnada ikametgahın açılan giriş kapısından ikametgah içerisine girip elinde tutmakta olduğu camdan mamül alkollü içki şişesi ile E.C'nin başına 1 kez vurup burun kenarında kesi oluşmasına sebep vererek onu yaralayıp yere düşmesine sonrada adı edilenin muhtelif yerine vurup darp ederken elindeki Samsung Z 7 marka cep telefonunu ve cebindeki siyah renk cüzdanı ve cüzdanının içerisinde bulunan 1600 dolar nakit parayı alıp soygun suçunu işlediğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, olayla ilgili aranan 4 kişiden ikisinin kimliğinin tespit edildiğini ifade etti. Polis, iki tanıktan ifade alındığını, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar ve alınacak yeni ifadeler olduğunu kaydederek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.