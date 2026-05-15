Güzelyurt’ta, Güzelyurt Belediyesi’ne ait Kapalı Çarşı’daki Sergi Salonu içerisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, cam kaplar içerisindeki yanar halde bulunan mumların masa üzerindeki kağıtları tutuşturması sonucu başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bir adet ahşap masa, bir adet plastik sandalye, klima iç ünitesi ile duman dedektörü yanarak zarar gördü. Salondaki diğer eşyalar ile duvarların ise islenmesi sonucu hasar oluştu.

Türkeli-Alayköy yolu güneybatısındaki çöplük alanda da öğle saatlerine doğru henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi. Bölgeye sevk edilen Polis İtfaiye ekipleri ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ne ait su tankerleri ve iş araçları yangına müdahale etti. Yangının çevre güvenliği alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Alayköy’de Gelibolu Sokak üzerinde bulunan bir evde çıkan yangın da korku dolu anlar yaşattı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu evin iki yatak odası, mutfak ve salon bölümündeki eşyalar ile ahşap çatı, kapı ve pencereler yanarak zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.