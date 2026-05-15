Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, kabulde, Okul Müdürü Nur Arifoğlu, Beden Eğitimi Öğretmeni Naciye Erdoğan ve antrenör Cemal Erdoğan ile Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu da yer aldı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Naciye Erdoğan görüşmede yaptığı konuşmada, öğrencilerinin elde ettiği başarıdan duyduğu gururu dile getirdi. Erdoğan, takımın hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hem de Türkiye’de gösterdiği performansla büyük bir başarı hikayesine imza attığını söyledi.

Okul Müdürü Nur Arifoğlu da, takımın namağlup olarak finale kadar yükseldiğini anlattı.

Turnuva boyunca takımın “Kıbrıs’tan gelen takım” olarak anıldığını ifade eden Arifoğlu, sporcuların başından itibaren favori gösterildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise sporcuları tebrik ederek, Türkiye ikinciliğinin KKTC için çok önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Gençlerin Atatürk’ün gösterdiği hedefte ilerlerken yalnızca akademik değil aynı zamanda sportif, sosyal ve kültürel alanlarda da başarılı olmalarının ülkenin dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynadığını belirten Çavuşoğlu, “Siz çok küçük yaşta bunu başardınız. Orada bayrağımızı açtınız. Binlerce öğrenci arasında, binlerce yönetici arasında, adamızın ismini, devletimizin ismini, okulumuzun ismini konuşturdunuz. Bu çok büyük bir başarıdır. Türkiye genelinde ikinci olmuş olabilirsiniz ama bizim şampiyonumuzsunuz.” dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye’de düzenlenen çeşitli yarışmalarda Kıbrıslı Türk sporcuların önemli dereceler elde ettiğine vurgu yaparak, bunun gururunu yaşadığını söyledi.

Türkiye milli takımlarına seçilen genç sporcuların da kendilerini gururlandırdığını ifade eden Çavuşoğlu, anavatan Türkiye ile olan bağların önemine dikkat çekti.

Başarıda emeği bulunan öğretmenlere, okul yöneticilerine, velilere ve öğrencilere teşekkür eden Çavuşoğlu, genç sporcuları bir kez daha kutlayarak, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Atatürkçü yolda, Atatürk'ün ışığında laik bir şekilde yaşamaya ve Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını yaşatmaya hep birlikte devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.