İlk kaza Gazimağusa’da İstikbal isimli mağaza yanındaki isimsiz sokakta meydana geldi. Ş.A.Ü. (E-38) yönetimindeki AA 326 V plakalı araç ile seyir halindeyken Mustafa Kemal Bulvarı yol kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik vermeden anayola giriş yaptı. Bu sırada bulvar üzerinde seyreden H.B.J. (E-62) yönetimindeki VN 872 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan M.B.J. (K-57), sol kalça kemiğinde kırık teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Bir diğer kaza ise Gazimağusa’daki DAÜ Kampüs Alanı içerisinde meydana geldi. Y.Y.İ. (K-21), 81 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LV 928 plakalı araç ile seyrettiği sırada Home Dorm öğrenci yurdu önlerinde park halindeki bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet başka bir araca da çarparken, kontrolsüz şekilde ilerlemeye devam eden araç karşı yönden gelen A.T. (E-20) yönetimindeki RL 981 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı.

Günün üçüncü kazası ise Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu’nda Serhatköy yakınlarında yaşandı. C.S. (E-26), yönetimindeki VB 772 plakalı araç ile Yılmazköy istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden İ.A.K. (K-43) yönetimindeki MD 618 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Savrulan araç orta refüjdeki beton bariyere çarptıktan sonra tavanı üzerine devrildi. Kazada her iki sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ç. (E-25) yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, polis tüm kazalarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.