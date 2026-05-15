Lefkoşa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın ilçe müfettişleri tarafından yürütüldüğü, polis ekipleri ve Kaymakamlık tarafından yasal mevzuat çerçevesinde sonuçlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, KKTC’de taş, toprak, havara ve benzeri doğal malzemelerin alınması, taşınması ve kullanılmasının ilgili yasa ve tüzükler ile Fasıl 270 kapsamındaki düzenlemeler doğrultusunda denetime tabi olduğu kaydedildi.

Bu tür işlemler için Kaymakamlık izni ve ilgili kurum görüşlerinin gerekebileceği ifade edilen açıklamada, “İzinsiz gerçekleştirilen kazı ve toprak alımları hem çevresel zarar oluşturmakta hem de yasal işlem uygulanmasına neden olmaktadır.” denildi.

Her türlü toprak/havara alımı öncesinde ilgili kaymakamlıktan izin alınması, doğal alanlarda izinsiz kazı ve malzeme alımından kaçınılması ve çevre ile doğal kaynakların korunmasına hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulunulan açıklamada; doğal kaynakların korunması, çevre düzeninin sağlanması ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla denetimlerin sürdürüleceği kaydedildi.