Yetkililer, denetimlerin ağırlıklı olarak alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri ihlali, hız limitine uymama, seyir hâlinde telefon kullanımı, sigortasız ve seyrüsefersiz araç kullanımı gibi trafik suçlarına odaklandığını belirtiyor. Bunun yanı sıra asayiş uygulamaları da artırıldı. Umuma açık yerlerde, restoranlarda, kafelerde ve gece kulüplerinde yapılan kimlik kontrolleri ile aramalar, aranan şahısların yakalanması ve yasa dışı maddelerin ele geçirilmesinde etkili oluyor.

Artan polis görünürlüğünün toplumda olumlu bir karşılık bulduğu ifade ediliyor. Vatandaşlar, trafik ve asayiş yönünden kendilerini daha güvende hissettiklerini dile getirirken, denetimlerin “caydırıcı güç” oluşturduğunu vurguluyor. Polis ekiplerinin sosyal medya ve basın yoluyla yaptığı bilgilendirmeler de bu güven duygusunu pekiştiriyor. Vatandaşların şikâyet ve ihbarlarını daha rahat iletebildiği, polisin de bu bildirimlere kısa sürede dönüş yaparak güven ilişkisinin güçlenmesine katkı sunduğu belirtiliyor.

Sıklaştırılan denetimlerin bir diğer önemli sonucu ise suç oranlarındaki düşüş olarak öne çıkıyor. Özellikle hırsızlık, asayiş olayları, trafik suçları ve kamu düzenini bozan davranışlarda azalma gözleniyor. Sürekli ve etkili denetim ortamı, suça meyilli kişilerin hareket alanını daraltırken, küçük ihlallerin büyümeden engellenmesine de olanak sağlıyor.

Tüm bu gelişmeler, Polis Genel Müdürlüğü’nün Ali Adalıer yönetiminde sahada daha aktif ve kararlı bir tutum sergilediğini ortaya koyuyor. Denetimlerin belirli dönemlerle sınırlı kalmayıp süreklilik kazanması, polis–halk ilişkilerini güçlendirirken, vatandaşlarda “Devlet yanımızda, sokaklar kontrol altında” algısının yerleşmesini sağlıyor.

Yetkililer, artan polis denetimlerinin hem güvenlik hissini artırdığı hem de suç oranlarının düşmesine önemli katkı sağladığını vurguluyor.