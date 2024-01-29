Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği’nde geçtiğimiz akşam istifa ettiğini açıklayan başkan Ali Alioğlu’nun istifası, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmedi. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu, bir de basın açıklaması yaptı.

Asbaşkan Saadettin Büyükhoca tarafından okunan basın açıklamasında, her zaman üreticilerin yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirterek, Birlik Başkanı Ali Alioğlu’nun Yönetim Kurulu kararıyla görevine devam edeceğini söyledi.

Alioğlu: “Üretimi ve üreticiyi düşünerek hareket ettik”

Basın açıklamasının ardından söz alan Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, süreç içinde çok yıprandığının altını çizdi ancak Yönetim Kurulu üyelerinin ısrarlarına dayanamadığını söyledi.