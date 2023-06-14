İncirli ve izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Başman, adaylığının siyasette pozitif algı yarattığını düşündüğünü söyledi.

Başman, “ İnsanları umutsuz görmüyorum, ama bilelim ki dünyanın her yerinde bir kriz durumu var. İnsanımızın refah seviyesini artırmak zorundayız ben de bu nedenle bu işlere girmek istedim” dedi.

Ekonominin gelişmesi ve refahın artması yönünde KKTC’nin yapması gerekenler olduğuna işaret eden Başman, “ Ancakl Türkiye’nin önemli desteğini de görmek gerekiyor. 25 yeni okul ve yeni mali protokol içindeki maddeleri hatırlayalım” diye konuştu

Kıbrıs Konusundaki görüşünün sorulması üzerine Başman, “ Benim görüşüm de iki eşit egemen devlet görüşüyle aynıdır. Federasyon için umut kalmadı ki ben 2004’te evet diyenlerdenim” dedi.

Halkın adaylar içinde en güvendiği isme oy vermesini isteyen Başman, “Birbirinden değerli adaylar var, arkadaşlar var. Vatandaşımız, en çok iş yapacağını, ekonomik çalışmalara en çok kimin katkı koyacağını düşünüp, oy vermesini istiyorum” diye konuştu