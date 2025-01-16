Güney Kıbrıs’ta Pakistan Vatandaşı bir kişinin polis tarafından sınırda vurularak öldürülmesi ile ilgili KKTC vatandaşı Mehmet Ali Uluçay, Girne Limanı’dan aracıyla çıkış yapmak isterken yakalandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesine dün çıkarılan zanlı hakkında bir gün ek süre alındı. Polis çavuşu Cemil Basri, mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının “İnsan kaçakçılığı ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi. Polis, 5 Ocak 2025 tarihinde GKRY’nde meydana gelen ve henüz adını bilmedikleri bir Pakistanlı şahsın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili aranan zanlının, dün Girne Limanı’ndan ND 127 plakalı aracıyla çıkış yapmak üzereyken yakalandığını belirtti. Polis,zanlının olayla ilgili itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini aktardı. Zanlının aracının sağ arka kısmında mermi izi bulunduğunu kaydeden polis, Pakistanlı şahsın kim olduğu ile ilgili Bilgi Değişim Ofisi ile görüşme yapılacağını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, mesele ile ilgili aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, bir gün ek süre istedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.