İskele-Gazimağusa ana yolunda, dün gece meydana gelen kazada ise, 93 miligram alkollü içki tesiri altındaki Mehmet Şenol (E-39), yönetimindeki RE 063 plakalı araçla seyrettiği sırada St. Barnabas Çemberi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kaldırım taşlarına çarptıktan sonra bir takla atıp toprak alanda tavanı üzerinde durdu.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından, kendi isteğiyle hastaneden ayrıldı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Polisin soruşturması sürüyor.