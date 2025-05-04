Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazada yaralanan araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından, kendi isteğiyle hastaneden ayrıldı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

İskele-Gazimağusa ana yolunda, dün gece meydana gelen kazada ise, 93 miligram alkollü içki tesiri altındaki Mehmet Şenol (E-39), yönetimindeki RE 063 plakalı araçla seyrettiği sırada St. Barnabas Çemberi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kaldırım taşlarına çarptıktan sonra bir takla atıp toprak alanda tavanı üzerinde durdu.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.