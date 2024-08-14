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Yürütülen soruşturma kapsamında Efe Ekrem KILIÇ alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza sonucu yaralanan olmadı.

Esentepe-Girne ana yolu üzerinde saat 04.30 sıralarında Efe Ekrem KILIÇ, 176 miligram alkolü içki tesiri altında, yönetimindeki EK 945 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Esentepe kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip kavşaktaki trafik adası içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

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İki ani ölüm... Biri 80 diğeri 85 yaşındaydı...

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