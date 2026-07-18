Polis açıklamasına göre, saat 15.30 sıralarında LZ 681 plakalı salon araçta elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle araç tamamen yanarak zarar gördü.
Yangının yol kenarındaki kuru otlara sıçraması sonucu yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki maki bitki örtüsü, kuru otlar ile 3 çam ağacı da yanarak zarar gördü.
Olay yerine sevk edilen İtfaiye Ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.