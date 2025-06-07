Denetimlerle ilgili polisten yapılan açıklama ise şu şekilde:

06.06.2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 641 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 34 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 12 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

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2’si sigortasız araç kullanmak,

3’ü tehlikeli sürüş yapmak,

1’i susturucuz egzozla araç kullanmak ve

17’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.