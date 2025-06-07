Denetimlerle ilgili polisten yapılan açıklama ise şu şekilde:

06.06.2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 641 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 34 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 12 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

2’si sigortasız araç kullanmak,

3’ü tehlikeli sürüş yapmak,

1’i susturucuz egzozla araç kullanmak ve

17’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.