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28.01.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Özdemir ZAİFOĞLU (E-23) 133 miligram alkol lü içki tesiri altında, yönetimindeki NJ 172 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta rüfeje çarptıktan sonra karşı şerite geçmiş ve sol yan kısmı üzerine devrilerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücü sü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Kaza yla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

2 kaçak daha tutuklandı

2 kaçak daha tutuklandı

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