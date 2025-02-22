Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.02.2025 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Enver Paşa sokak üzerinde, Kayra SURURİ (E-25) 208 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KH 465 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada 18 nolu ikametgahın önüne geldiğinde, o esnada yolun solundaki kaldırım üzerinde park halinde bulunan RZ 788 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

KH 465 plakalı araç sürücüsü Kayra SURURİ, alkollü içiki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmktedir.