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Soruşturma devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, Rıdvan SALTALI (E-24), 170 miligram alkol lü içki tesiri altında, yönetimindeki HF 969 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve kaldırım taşlarına çarptı.

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