Polisin yangınlarla ilgili açıklaması şöyle:

24.04.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefke’de, Ahmet Ferit sokak üzerinde bulunan elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle birbirine temas edip, çıkan kıvılcımların arazi içerisindeki kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, arazi içerisindeki kuru otlar, 10 adet narenciye ağacı ve 3 adet sulama borusu yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Araç yangını...

Yine dün saat 14:30 sıralarında, Hamitköy’de Ardıç Sokakta, park halinde bulunan SV 463 plakalı aracın arka kabin kısmı içerisinde, muhtemelen kabin kısmı içerisine dökülen dezenfektan ve kimyasal maddelerin güneş ışınlarından ısınıp kumaş parçalarını tutuşturması sonucu, söz konusu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın araç sahibi tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın kabin kısmının plastik aksamları ve tavan döşemesi yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

10 Nar ağacı kül oldu

Yıldırım’da bulunan bir ağılın yanındaki arazide dün meydana gelen yangın sonucu, arazi içerisindeki kuru otlar, 9 adet sulama borusu, 15 adet damlama lastiği ve 10 adet nar ağacı yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Narenciye bahçesi yandı...

Zümrütköy’de bir şahsa ait narenciye bahçesi içerisinde dün meydana gelen yangın sonucu, bahçe içerisindeki kuru otlar, 4 adet narenciye ile adet 1 zeytin ağaçları ve 50 metre uzunluğundaki damlama lastiği yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Taşpınar’da yangın...

Öte yandan bugün sabah Taşpınar’da elektrik trafosunda oluşan kısa devre nedeniyle, çıkan kıvılcımların narenciye bahçelerindeki kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, iki ayrı şahsa ait narenciye bahçesi içerisindeki kuru otlar, 101 adet narenciye ile 7 adet servi ağaçları, 800 metre uzunluğundaki damlama lastiği ve 150 metre uzunluğundaki sulama borusu yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.